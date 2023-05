La Hyundai N Vision 74 diventerà un’auto di serie? Si ispira alla Pony Coupé di Giugiaro

È stata presentata nel 2019 come concept car, ma potrebbe entrare in produzione per davvero. La N Vision 74 è una potente sportiva ad idrogeno.

Secondo un’indiscrezione, la Hyundai sarebbe pronta a mettere in produzione il concept N Vision 74, un’auto sportiva ibrida alimentata ad idrogeno. La notizia arriva da una fonte coreana secondo cui il costruttore avrebbe organizzato un evento il 27 maggio, denominato “Pony Day”, durante il quale sarebbe prevista l’uscita ufficiale della versione di serie della coupé sportiva. Non è stata ancora confermata la notizia, ma il nome storico “Pony Coupé” potrebbe essere ripreso per questa nuova versione.

Il concept N Vision 74 è stato presentato per la prima volta al Salone di Francoforte nel 2019, con un design ispirato alla Pony Coupé, una berlina due porte di Hyundai uscita negli anni ’70 e disegnata dal leggendario Giorgetto Giugiaro. L’auto è alimentata da una tecnologia ibrida ad idrogeno, composta da una pila a combustibile e da motori elettrici.

Anche se non è ancora chiaro se la versione di produzione avrà la stessa propulsione del concept, ci sono molte ragioni per credere che l’auto potrebbe avere un grande successo commerciale, grazie alla sua estetica retrò e alla tecnologia innovativa. Inoltre, il coinvolgimento di Fabrizio Giugiaro nella progettazione della nuova Pony Coupe – il figlio di Giorgetto Giugiaro e co-fondatore di GFG Style – aumenta le aspettative per la coupé sportiva.

La Hyundai ha in programma di ampliare la propria gamma di modelli a zero emissioni, con l’obiettivo di diventare uno dei principali produttori di auto a idrogeno. Se la notizia della produzione del concept N Vision 74 dovesse essere confermata, la Hyundai avrebbe una nuova vettura ad alta tecnologia per competere con i modelli sportivi elettrici di altre case automobilistiche.