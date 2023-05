Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà in anteprima italiana al Taormina Film Fest

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il lungometraggio Lucasfilm diretto da James Mangold che chiuderà il percorso di Harrison Ford nei panni del personaggio, sarà presentato in anteprima italiana alla 69esima edizione del Taormina Film Fest, alla presenza del cast. Interpretato ancora una volta da Harrison Ford nel ruolo del leggendario avventuriero e archeologo, l’attesissimo ultimo capitolo dell’amato franchise – un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo – arriverà poi il 28 giugno nelle sale italiane. Vi ricordiamo che il film, a livello mondiale, debutterà al Festival di Cannes il 18 maggio.

Insieme a Harrison Ford, il cast della pellicola include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). Diretto da James Mangold (Le Mans ‘66 – La grande sfida, Logan – The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth, David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

Questa sarà, dicevamo, l’ultima volta che vedremo Harrison Ford nei panni del personaggio, perlomeno sul grande schermo e “in persona”:

Sarà l’ultimo film della serie, nonché l’ultima volta in cui vestirò i panni del personaggio. Indiana Jones apparirà per l’ultima volta in un lungometraggio.

Trattandosi di Lucasfilm, tuttavia, non possiamo escludere che non rivedremo il personaggio, con le fattezze di Ford, in qualche altra opera grazie alla CGI. Per il resto, il franchise non si chiuderà qui, nonostante la dipartita di Ford, anche se ancora non sono stati chiariti i progetti per il futuro della saga, che dipenderanno chiaramente anche dal finale vero e proprio del film e dal suo gradimento di pubblico.

