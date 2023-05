Il video della Nasa che mostra le reali proporzioni dei buchi neri

I buchi neri super massicci sono oggetti cosmici con una massa milioni o miliardi di volte superiore a quella del Sole. Si pensa che si trovino al centro della maggior parte delle galassie, compresa la nostra. Ma come possiamo immaginare la loro grandezza? Un’animazione della NASA ci aiuta a visualizzare le proporzioni impressionanti di questi mostri gravitazionali. L’animazione mostra il confronto tra l’ombra di alcuni dei buchi neri più noti e il Sole e il Sistema Solare. L’ombra è la regione di spazio che appare completamente nera a un osservatore esterno, perché la luce che vi entra non può più uscire a causa dell’estrema curvatura dello spazio-tempo prodotta dalla massa del buco nero. L’ombra ha un diametro pari a circa il doppio dell’orizzonte degli eventi, il confine oltre il quale nulla può sfuggire alla forza di attrazione del buco nero. Nel video vediamo le ombre di Sagittarius A*, il buco nero al centro della Via Lattea di 4,6 milioni di masse solari ( Sagittarius A* (abbreviato in Sgr A*) è una sorgente di onde radio molto luminosa, situata nel centro della Via Lattea, parte della grande struttura nota come Sagittarius A. Sgr A* è il punto in cui si trova il buco nero supermassiccio, due buchi neri della galassia NGC 7727 (6 milioni e 150 milioni di masse solari), di quello al centro di M87 (5,4 miliardi di masse solari) e infine di TON 618, un colosso con una massa di oltre 60 miliardi di masse solari, distante 18 miliardi di anni luce dalla Terra.

L’animazione ci fa capire che i buchi neri super massicci sono veramente giganteschi: le loro ombre sono molto più grandi del Sole e possono inglobare interi pianeti del nostro Sistema Solare. Queste immagini ci aiutano anche a testare la teoria della relatività generale di Einstein, che predice le proprietà dei buchi neri e la loro distorsione della luce.