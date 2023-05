Il cantiere utilizza la tecnologia per un monitoraggio che tutela la privacy

TimelapseLab è nata nel 2019 con l’obiettivo di fornire un dispositivo industriale plug&play appositamente studiato per i cantieri, resistente alle varie criticità dell’ambiente esterno e che non richiede alcuna manutenzione La startup propone soluzioni innovative per il monitoraggio dei cantieri.

L’obiettivo di TimelapseLab è quello di offrire un prodotto concettualmente diverso dalle telecamere di sorveglianza, con funzionalità più sofisticate e adatto a scopi diversi. Questo perché, al giorno d’oggi, i sistemi di videosorveglianza non sono sempre permessi per tutelare la privacy dei lavoratori. I dispositivi di TimelapseLab non registrano video dell’area, ma scattano foto di alta qualità a intervalli di tempo regolabili. Le foto vengono poi elaborate immediatamente dal software per la privacy sviluppato dall’azienda, che oscura i dati sensibili.

Inoltre, è stata sviluppata una piattaforma che consente di visualizzare in tempo reale le foto raccolte. Inizialmente, il sistema era pensato per soddisfare le esigenze di promozione del progetto e di comunicazione con gli stakeholder. Infatti, le immagini e i video timelapse, sia automatici sia realizzati ad hoc dai videomaker di TimelapseLab, hanno un grande impatto sui potenziali clienti e sono strumenti chiari per le comunicazioni interne.

Successivamente, l’azienda ha compreso le enormi potenzialità di questa risorsa se combinata con le tecnologie di nuova generazione basate sull’intelligenza artificiale. Pertanto, sono state aggiunte funzionalità alla piattaforma che la rendono uno strumento completo per la gestione intelligente del cantiere, come report automatici, certificazione delle foto, allarmi sulla sicurezza dei lavoratori, integrazioni con altri software e altro ancora.

La mission di TimelapseLab è quindi ottimizzare, attraverso sistemi affidabili e conformi alle normative sulla privacy, i costi, l’efficienza, la sicurezza e la comunicazione legati allo sviluppo edile. Il team è composto da giovani ambiziosi e dinamici che portano una visione innovativa e un nuovo modo di lavorare in squadra. La forza dell’azienda risiede nell’equilibrio tra la diversità e le competenze di ognuno, come l’ingegneria informatica e lo sviluppo di software, la protezione dei dati, la gestione dei progetti, l’editing video, il marketing e le relazioni con i clienti. La maggior parte del lavoro viene svolta in remoto, il che consente di collaborare con professionisti anche al di fuori della sede principale.