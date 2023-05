Efficienza energetica: i vantaggi delle finestre panoramiche scorrevoli

Le finestre panoramiche scorrevoli rappresentano una soluzione versatile e funzionale per la gestione degli spazi abitativi. Grazie alla loro capacità di creare continuità tra interni ed esterni, queste finestre sono molto apprezzate sia in ambito contract che privato.

Realizzate in legno e in alluminio, le finestre panoramiche Navello offrono elevate prestazioni energetiche, garantendo la massima efficienza termica in ogni stagione dell’anno. La finestra Navello Omero, in particolare, è dotata di una soglia a taglio termico che blocca le dispersioni di calore, favorendo il risparmio energetico e limitando l’impatto ambientale.

Grazie alla vetrocamera a controllo solare, i serramenti Navello possono raggiungere valori di isolamento termico pari a 0,84 W/(m2K), integrando anche una veneziana motorizzata e frangisole esterni. In questo modo, le finestre panoramiche Navello consentono di creare un ambiente abitativo confortevole e luminoso, riducendo al contempo i costi di riscaldamento e di climatizzazione.

La gamma dei serramenti Navello si declina in diverse tipologie di apertura, tra cui la scorrevole alzante, la a libro, la minimal, la saliscendi, la a scomparsa e la complanare. In particolare, la finestra Navello Omero è disponibile in versione scorrevole alzante, a più ante, scorrevoli o fisse, con l’anta mobile che si alza per scorrere parallelamente a quella fissa ma può bloccare in ogni punto grazie a una robusta maniglia di manovra che favorisce tutte le operazioni.

Per le ristrutturazioni o le nuove costruzioni, le finestre panoramiche Navello rappresentano una soluzione particolarmente efficace per ottimizzare gli spazi e aumentare l’illuminazione naturale degli ambienti. Grazie alla loro capacità di creare continuità tra interni ed esterni, queste finestre consentono di vivere in armonia con l’ambiente circostante, valorizzando al contempo il comfort e la qualità della vita.