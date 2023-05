Windows 11 KB5025305: l’aggiornamento ha creato problemi disastrosi ad alcuni utenti

L’ultima aggiornamento opzionale di Windows 11, il KB5025305, sta causando molti problemi per alcuni utenti, tra cui – a quanto pare – molti che hanno installato l’antivirus Kaspersky. Sebbene l’aggiornamento includa alcune nuove funzionalità, tra cui nuove animazioni per il pulsante della barra delle applicazioni Widgets e un nuovo interruttore di controllo per ottenere nuove funzionalità e aggiornamenti, diversi utenti hanno segnalato di aver riscontrato numerosi problemi durante o dopo il download.

Molti utenti non sono nemmeno riusciti a scaricarlo, a dirla tutta. C’è chi racconta che la barra del download si è fermata per ore al 27%, per poi scattare immediatamente al 70 e al 100%. Altri invece sostengono che il download si fermi in eterno al 25% senza progressi. Per chi è riuscito a terminare il download le cose non sono andate meglio. Alcuni utenti hanno segnalato di aver riscontrato numerosi problemi freeze durante la riproduzione dei videogiochi.

Per qualche motivo, gli utenti che hanno installato Kaspersky sostengono che l’antivirus abbia iniziato a mostrare ripetutamente un messaggio d’errore subito dopo l’aggiornamento. “Questa versione di Windows 11 potrebbe comportare delle limitazioni”, si legge.

Microsoft non ha ancora rilasciato commenti e la pagina ufficiale dell’azienda dedicata ai problemi noti di Windows 11 non menziona queste gravi difficoltà.