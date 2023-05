Temperature estreme: un’ondata di caldo colpisce il sud-est asiatico

In Vietnam, nel distretto di Tuong Duong, si è registrato un caldo storico con una temperatura di 44,2°C. Il caldo interessa anche altre città.

Un’ondata di caldo eccezionale che sta colpendo l’intero sud-est asiatico sta causando serie difficoltà per milioni di persone. I termometri hanno raggiunto livelli record in diverse nazioni della regione, portando a una situazione di emergenza.

In Vietnam, nel distretto di Tuong Duong, si è registrato un caldo storico con una temperatura di 44,2°C. È la temperatura più alta mai registrata nel paese secondo il National Center for Hydro Meteorological Forecasting, superando il precedente record del 2019 di 43,4°C. Questa situazione di caldo estremo ha portato a gravi conseguenze per la popolazione vietnamita, con un impatto diretto sulla salute delle persone e sul settore agricolo.

Anche in Laos, la città di Luang Prabang ha sperimentato temperature eccezionalmente alte, raggiungendo i 43,5°C. Questo ha superato il precedente record nazionale di 42,7°C, che era stato stabilito solo il mese scorso. Anche la capitale Vientiane ha registrato una temperatura senza precedenti di 42,5°C nel corso del fine settimana. Questa situazione di caldo estremo ha reso la vita difficile per la popolazione laotiana, con impatti negativi sulla salute, l’agricoltura e l’approvvigionamento idrico.

Anche in altre parti della regione si sono registrate temperature estreme. In Thailandia, la capitale Bangkok ha raggiunto i 41°C, segnando il record di temperatura più alta mai registrato nella città. Il primo ministro thailandese Prayut Chan-o-cha si è mostrato preoccupato per le temperature pericolosamente elevate che hanno colpito diverse parti del paese.

Nel mese scorso, la provincia occidentale di Tak in Thailandia ha registrato un record di 44,6°C, mentre in Myanmar una città nella parte orientale del paese ha riportato una temperatura di 43,8°C, la più alta degli ultimi dieci anni. Anche la capitale del Bangladesh, Dhaka, ha sperimentato temperature senza precedenti, le più alte da oltre sessant’anni.