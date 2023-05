Telemedicina: l’evoluzione proposta da Federfarma

La telemedicina è sempre più al centro dell’attenzione nel panorama sanitario, e secondo Federfarma è arrivato il momento di implementare e attualizzare le regole per favorirne una diffusione efficace. Il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, ha sottolineato che la telemedicina non dovrebbe essere considerata come un fine a sé stessa, ma come uno strumento per realizzare una sanità di prossimità. In questo contesto, le farmacie possono svolgere un ruolo fondamentale, offrendo servizi di telemonitoraggio, teleconsulto e televisita.

Durante il periodo della pandemia, le farmacie hanno dimostrato la loro capacità di reazione e di supporto alla popolazione. Grazie alla loro presenza capillare sul territorio, hanno contribuito alla realizzazione del più grande screening nazionale di tutti i tempi, con la somministrazione dei test antigenici e il tracciamento dei contagi. Questo ha messo in evidenza il potenziale delle farmacie come presidi sanitari di prossimità e come risorsa preziosa per il sistema sanitario.

Per suggellare questa evoluzione e valorizzare il ruolo delle farmacie, Cossolo ha suggerito l’aggiunta della scritta “farmacia dei servizi” alla classica croce verde. Questo permetterebbe ai cittadini di identificare immediatamente le farmacie come punti di riferimento per le proprie esigenze di salute, sia attraverso la telemedicina che attraverso la dispensazione dei farmaci. È importante ricordare che la dispensazione dei farmaci rappresenta il fondamento della professione farmaceutica e non deve essere trascurata in questa nuova prospettiva di assistenza sanitaria.

Cossolo ha sottolineato l’importanza di considerare le farmacie come access point nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale. Le farmacie sono già digitalizzate e connesse in rete, quindi rappresentano un punto di accesso privilegiato per i servizi di telemedicina. La loro presenza sul territorio e la familiarità con i pazienti consentono di offrire un supporto immediato e personalizzato, contribuendo così alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie.