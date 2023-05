Spirit UAV: il nuovo drone di Ascent AeroSystems

Ascent AeroSystems, leader nel settore delle soluzioni UAV, ha annunciato che il suo drone Spirit UAV, approvato da Blue UAS, è attualmente disponibile per l’acquisto attraverso il sito web della General Services Administration (GSA) Advantage.

Dall’inizio del 2021, la GSA ha limitato i droni presenti nella loro lista al solo elenco Blue sUAS. Pertanto, i fornitori di droni conformi al NDAA, fabbricati negli Stati Uniti e non presenti nella lista Blue sUAS, hanno dovuto richiedere ai clienti governativi di seguire un processo di acquisizione più lungo per acquistare i loro prodotti. L’aggiunta dello Spirit UAV alla lista della GSA offre ai clienti governativi un’opzione di acquisizione semplice per una vasta gamma di applicazioni.

Lo Spirit UAV è un drone versatile progettato per molteplici applicazioni, come l’intelligence, la sorveglianza e il riconoscimento (ISR), la ricerca e il salvataggio, la pattuglia di frontiera e il soccorso in caso di disastri. Fornisce agli operatori una piattaforma resistente alle intemperie dotata di avanzati carichi utili integrati di sensori EO/termici. Lo Spirit UAV è una piattaforma affidabile e sicura, particolarmente adatta alle esigenze degli operatori di missioni critiche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Il velivolo Spirit è disponibile in diverse configurazioni, ognuna adatta a specifici requisiti di missione. Progettato pensando alla facilità di trasporto e dispiegamento, il suo telaio aereo compatto e resistente può essere facilmente conservato e trasportato in uno zaino, nonché rapidamente assemblato e smontato.

Le operazioni governative richiedono droni per una varietà di motivi, tra cui ISR, acquisizione di obiettivi, monitoraggio e ispezione, rilevamento di gas pericolosi, ecc.. La maggior parte dei droni è progettata per un singolo tipo di missione, o peggio, è limitata da un ecosistema chiuso, il che ne limita l’utilità e sottopone il governo all’obsolescenza. Non è così per lo Spirit. Lo Spirit ha un’architettura aperta modulare che consente agli operatori governativi di personalizzare la piattaforma per soddisfare qualsiasi requisito operativo, il tutto da un unico telaio comune.

Paul Fermo, VP dello Sviluppo Aziendale di Ascent AeroSystems