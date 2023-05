Saturno sta perdendo i suoi anelli: un futuro gelido addio

Saturno, il sesto pianeta più lontano dal Sole, ha sette anelli che circondano il pianeta che sono in fase di erosione da tempo causando piogge sul pianeta gassoso. La NASA sta cercando di capire esattamente quanto tempo rimane loro. Potrebbe trattarsi di un periodo compreso tra 100 e 300 milioni di anni; quindi, gli scienziati avranno tutto il tempo per valutare i danni. L’erosione è iniziata dagli anelli più interni, costituiti per la maggior parte da ghiaccio.

Per saperne di più sull’erosione degli anelli di Saturno, gli scienziati inizieranno a utilizzare il James Webb Space Telescope della NASA e l’Osservatorio Keck delle Hawaii per comprendere meglio ciò che sta accadendo a 939,06 milioni di chilometri di distanza. Il dottor James O’Donoghue, che guida la ricerca e che lavora presso il Dipartimento di Meteorologia dell’Università di Reading, seguirà il tasso di distruzione degli anelli di Saturno utilizzando alcuni dei telescopi più potenti del mondo, tra cui il telescopio Keck delle Hawaii e il telescopio spaziale James Webb. “Stiamo ancora cercando di capire esattamente la velocità con cui si stanno erodendo”, ha detto il dottor O’Donoghue. “Attualmente le ricerche suggeriscono che gli anelli faranno parte di Saturno solo per qualche centinaio di milioni di anni. Può sembrare un tempo lungo, ma nella storia dell’universo si tratta di una morte relativamente rapida.” Utilizzando i loro telescopi, gli scienziati saranno in grado di misurare meglio le emissioni provenienti da una molecola di idrogeno nell’atmosfera del pianeta. Queste emissioni contribuiranno a determinare la quantità di pioggia proveniente dagli anelli mentre si sta ancora cercando di capire esattamente cosa stia causando l’erosione degli anelli di Saturno. Quando le rocce spaziali e le radiazioni solari disturbano gli anelli di Saturno, le particelle al loro interno ricevono una carica elettrica che le fa legare al campo magnetico del pianeta. La gravità del pianeta attira quindi queste particelle ghiacciate, il che significa che sta essenzialmente distruggendo sé stesso. Gli scienziati non sono sicuri di quanto tempo ancora gli anelli di Saturno saranno presenti, ma non sono nemmeno del tutto sicuri di quanto tempo siano stati presenti fin dall’inizio. Secondo alcuni dati, gli anelli hanno sempre fatto parte del pianeta, cioè risalgono all’inizio del sistema solare, 4,5 miliardi di anni fa. Ma i nuovi dati della sonda Cassini affermano che gli anelli potrebbero risalire a 10 milioni – 100 milioni di anni fa.

Alcune curiosità sugli anelli scoperte da Cassini: