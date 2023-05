PlayStation Plus Collection per PS5 chiude, restano solo poche ore per riscattare i giochi

PlayStation Plus Collection non sarà più disponibile a partire da domani, 9 maggio 2023. Restano dunque solo poche ore per riscattare i giochi della collezione.

PlayStation Plus Collection non sarà disponibile a partire da domani, 9 maggio 2023. Restano dunque solo poche ore per riscattare i 19 giochi gratis inclusi nella collezione per averli a disposizione per sempre nella vostra raccolta. Di seguito, vi riportiamo la lista di giochi inclusi nella PlayStation Plus Collection accessibile tramite PS5:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

inFAMOUS Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un ladro

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Resident Evil 7 Biohazard

Se nella lista avete trovato qualche titolo di vostro gradimento, vi consigliamo dunque di affrettarvi nel procedere al download prima che sia troppo tardi. Se reclamarete i giochi presenti in questa lista prima del 9 maggio, potrete renderli vostri per sempre a patto che il vostro abbonamento a PlayStation Plus sia attivo.

Vi ricordiamo, inoltre, che da pochi giorni sono anche disponibili i giochi del mese per gli abbonati a PlayStation Plus.