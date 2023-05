Payday 3, un teaser trailer annuncia l’arrivo di novità per questa estate

Little Nightmares 3 in sviluppo? Spunta un indizio su Linkedin

Little Nightmares 3 in sviluppo? Spunta un indizio su Linkedin

Resident Evil: Villa Spencer ricreata in Unreal Engine 5 in questo splendido video fan made

Resident Evil: Villa Spencer ricreata in Unreal Engine 5 in questo splendido video fan made

The Lord of the Rings: Gollum su PS5 e Xbox Series X, dettagli su framerate, risoluzione e modalità grafiche

The Lord of the Rings: Gollum su PS5 e Xbox Series X, dettagli su framerate, risoluzione e modalità grafiche