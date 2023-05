MTV Movie & TV Awards 2023: Pedro Pascal, Tom Cruise e Jenna Ortega tra i vincitori

Nella nottata si sono svolti gli MTV Movie & TV Awards 2023, che hanno premiato alcuni dei personaggi più in vista del grande e del piccolo schermo dell’ultima stagione, tra cui Tom Cruise, Pedro Pascal e Jenna Ortega. Proprio l’interprete di The Mandalorian ha ottenuto tre premi, risultando essere il personaggio con più consensi della manifestazione.

Ecco la lista completa.

2023 MTV Movie & TV Awards Winners

Best Hero: Pedro Pascal (The Last of Us)

Migliore performance in un film: Tom Cruise (Top Gun: Maverick)

Migliore serie Docu-Reality: The Kardashians

Breakthrough Performance: Joseph Quinn (Stranger Things)

Migliore gruppo in un reality: Katie Maloney, Ariana Madix, Scheana Shay and Lala Kent (Vanderpump Rules)

Migliore Performance comica: Adam Sandler (Murder Mystery 2)

Migliore coppia: Pedro Pascal e Bella Ramsey (The Last of Us)

Migliore combattimento: Gale Weathers vs. Ghostface (Scream VI)

Migliore Performance spaventosa: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Migliore serie competitiva: RuPaul’s Drag Race: All-Stars

Migliore bacio: Madison Bailey e Rudy Pankow (Outer Banks)

Migliore documentario musicale: Selena Gomez: My Mind & Me

Migliore show: The Last of Us

Migliore momento musicale: Purple Hearts, “Come Back Home”

Migliore Performance in una serie TV: Jenna Ortega (Mercoledì)

Migliore cattivo: Elisabeth Olsen (Doctor Strange nel Multiverso della Follia)

Migliore Cast: Stranger Things

Migliore canzone: “Carolina” by Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

Miglior conduttore: Drew Barrymore (The Drew Barrymore Show)

Migliore film: Scream VI