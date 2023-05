La Regina Carlotta: Shonda Rhimes non esclude una seconda stagione

La Regina Carlotta è da poco disponibile su Netflix, ma la creatrice della serie, Shonda Rhimes, ha parlato anche delle possibilità di vedere una seconda sragione. A suo parere quella sulla Regina Carlotta dovrebbe essere una storia autoconclusiva, ma mai dire mai.

Ecco cosa ha detto Shonda Rhimes:

Ci sono state delle domande a riguardo, ma non è stata fatta nessuna discussione. Potrei vivere con Charlotte e George per sempre, ma la storia che abbiamo raccontata è molto specifica, un racconto complesso su un amore imperfetto. Però non escludo nulla.

In precedenza aveva detto la stessa Shonda Rhimes sull’universo di Bridgerton:

Sono entusiasta all’idea di raccontare storie divise in due linee temporali. Rende il tutto ancora più speciale. E poi non si può sapere come le storie del passato possono arrivare ad influenzare il futuro. E questa è una delle ragioni pe cui sono andata a scavare nel passato di queste donne. Non ci sono molte storie che raccontano le vite di donne di una certa epoca.