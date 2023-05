HTC vuole tornare a produrre smartphone: il nuovo telefono “arriverà molto presto”

HTC si prepara a tornare in grande stile, con un nuovo smartphone in uscita nel 2023.

HTC si silenziosamente ritirata dal settore degli smartphone da diversi anni. Addirittura, cinque anni fa, ha venduto parte del suo business mobile a Google, che ne ha usato i brevetti per sviluppare la sua linea di prodotti Pixel. L’azienda ultimamente ha tentato di puntare su nicchie del mercato decisamente marginali, producendo degli smartphone dedicati agli impallinati di criptovalute o di metaverso, come l’HTC Desire 22 Pro uscito l’anno scorso.

A quanto pare, HTC si è stufata di rimanere in panchina e guardare gli altri giocare sul serio. L’azienda asiatica si prepara a tornare in grande stile, con un nuovo smartphone in uscita nel 2023. L’ultimo telefono flagship della serie U di HTC è stato lanciato a giugno 2018 con l’HTC U12+. Era abbastanza competitivo per l’epoca, ma è stato l’ultimo flagship principale del marchio, al di fuori dell’HTC U20 5G, che era più un dispositivo di fascia media, e dell’HTC Exodus 1, che si concentrava sulla tecnologia blockchain.

HTC ha condiviso un teaser laconico, che non rivela grosse informazioni sulle caratteristiche del prossimo smartphone. Non sappiamo se sarà un prodotto destinato a raccogliere il testimone dell’HTC U12+, o se al contrario sarà l’ennesimo smartphone ‘peculiare’ destinato ai crypto bros.

Peraltro, vale la pena di sottolineare che non è esattamente un buon momento per tornare a produrre smartphone. I tempi delle vacche grasse sono finiti e ora tutti i principali produttori sono in difficoltà. Tutti tranne Apple, chiaramente.