Apple, iOS 16.5 imminente: arriva la settimana prossima, ecco cosa cambia

Apple rilascerà probabilmente iOS 16.5 al pubblico la prossima settimana, in base a quanto riporta un account Twitter che in passato si era dimostrato estremamente affidabile. In un tweet di oggi, l’account ha detto che la prossima versione di iOS 16.5 Release Candidate per gli sviluppatori avrà il numero di build “20F65”.

iOS 16.5 è stato in fase di test beta dallo scorso marzo ed è destinato ad essere un aggiornamento software minore in vista dell’attesso iOS 17, che verrà sicuramente presentato durante il WWDC di giugno. Fino ad ora, solo due caratteristiche e cambiamenti rilevanti sono stati scoperti dagli sviluppatori: una nuova scheda Sport all’interno dell’app Apple News e la possibilità di avviare una registrazione dello schermo con Siri.

Apple ha aggiunto una scheda Sport all’app News su iOS 16.5, dando facile accesso a notizie, punteggi e programmi per le tue squadre e leghe preferite. Queste informazioni erano precedentemente disponibili nella scheda Oggi, ma ora sono presentate in modo più marcato.

Una piccola ma comoda funzionalità aggiunta con iOS 16.5 è la possibilità di chiedere a Siri di avviare una registrazione dello schermo. Puoi dire “Ehi Siri, avvia una registrazione dello schermo” per registrare un video dello schermo del tuo iPhone e chiedere a Siri di interrompere la registrazione quando desideri. Puoi ancora avviare una registrazione dello schermo tramite il Centro di controllo dopo aver abilitato la funzione da Impostazioni → Centro di controllo. Immagine in apertura via: MacRumors.com