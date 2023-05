Il giorno si trasforma in notte: ecco lo scatto scelto dalla Nasa

L'immagine descrive il momento come un vero e proprio incanto, in cui il cielo si tinge di un blu scuro che si fa sempre più intenso fino a trasformarsi in buio.

Un affascinante scatto astronomico ha attirato l’attenzione della NASA, che ha scelto l’immagine di Dario Giannobile come foto del giorno. La composizione artistica e suggestiva dell’immagine cattura la transizione dal giorno alla notte in modo unico e spettacolare. L’astrofotografo siciliano ha descritto il momento come un vero e proprio incanto, in cui il cielo si tinge di un blu scuro che si fa sempre più intenso fino a trasformarsi in un buio profondo. Tuttavia, questa fotografia rappresenta qualcosa di più: un “star trail” a spirale, in cui il pianeta Venere e la Luna ruotano intorno, quasi ad accarezzare le rocce dell’Argimusco e a creare la forma di un fiore stellare.

L’Argimusco è un affascinante complesso archeologico e rupestre situato nella zona del Messinese, tra Montalbano Elicona e Novara di Sicilia. Questo luogo affascina gli archeoastronomi per le sue caratteristiche uniche, ricche di rocce con figure zoomorfe e antropomorfe. Potremmo definirlo come una sorta di “Stonehenge siciliana”, dove storia e mito si fondono in un’unica atmosfera magica.

Per ottenere questo straordinario scatto, Giannobile si è posizionato sull’altipiano dell’Argimusco la sera del 22 aprile, pianificando attentamente ogni esposizione per mantenere un equilibrio perfetto tra luce e colore. Vicino all’orizzonte occidentale, la falce di Luna e Venere brillano come i due fari celesti più luminosi. Man mano che il tempo passa, questa coppia celeste si avvicina sempre di più al centro del fiore stellare, disegnando una spirale affascinante.

Le rocce dell’Argimusco, silhouette scure intorno al centro del fiore del crepuscolo, aggiungono un ulteriore elemento di mistero e fascino a questa composizione. Osservando questa foto, ci si può perdere nella bellezza dell’universo e nelle meraviglie della natura, nonché nella maestosità del patrimonio archeologico siciliano.

Dario Giannobile, già premiato dalla NASA per altre sue opere, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nell’immortalare la magia del cielo e la sua connessione con la terra. La sua fotografia, scelta come foto del giorno dalla NASA, ci ricorda l’importanza di esplorare l’universo e di apprezzare le bellezze che ci circondano, sia nella natura che nel patrimonio culturale.

Grazie a scatti come questo, possiamo ammirare la poesia del cielo e l’infinita varietà di meraviglie che esso ci offre. L’immagine di Dario Giannobile ci ricorda che, anche nelle piccole cose come i petali di un fiore o le rocce di un antico sito archeologico, possiamo trovare la bellezza e la sorpresa che ci connettono all’universo.