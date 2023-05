Vi piace la pubblicità? Bene, Gmail ve ne mostrerà sempre di più

Gmail, uno dei servizi di posta elettronica più utilizzati al mondo, ha recentemente iniziato a inserire annunci pubblicitari sempre più invasivi all’interno della casella di posta di alcuni utenti. Questi annunci, che appaiono in mezzo alle email, sono già oggetto di forti critiche. I primi utenti che ne hanno notato la comparsa li hanno definiti “fastidiosi e confusionari”.

Finora, gli annunci pubblicitari su Gmail erano stati collocati solo nella parte superiore delle caselle “Promozioni” e “Social”, ma il nuovo formato pubblicitario rende più difficile distinguere tra email reali e pubblicità, anche se gli annunci sono contrassegnati con un’icona verde con la scritta “Ad”. Inoltre, alcuni utenti hanno notato l’inserimento di annunci con immagini ingombranti nella parte superiore della casella di posta sulla app mobile di Gmail, rendendo piuttosto fastidiosa l’esperienza di utilizzo del servizio di posta.

Google's going ham with Gmail ads now pic.twitter.com/7ls0wTHoNR — Mark Irvine, a Parody 🐀 (@MarkIrvine89) May 2, 2023

Google, proprietaria di Gmail, non ha ancora chiarito se si tratti di un test o di un nuovo formato pubblicitario che verrà gradualmente implementato, ma ha suggerito agli utenti di consultare una pagina di supporto che spiega il funzionamento degli annunci pubblicitari. In assenza di annunci ufficiali, ci sentiamo comunque di ritenere più probabile l’ipotesi che si tratti di un semplice test.

Mentre gli annunci pubblicitari sono una fonte di reddito per Google, l’inserimento di annunci sempre più invasivi e fastidiosi potrebbe spingere gli utenti a passare ad altri servizi di posta elettronica. Tuttavia, per il momento, non si sa se Google revocherà questa nuova politica pubblicitaria o se continuerà a implementarla.