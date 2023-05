Marvel’s Spider-Man: disponibile l’upgrade stand-alone per PS5 e il fumetto gratuito

Oggi, sabato 6 maggio, è il “Free Comic Book Day” e, per festeggiare, Insomniac ha collaborato con la Marvel a un fumetto che farà da prequel all’atteso Marvel’s Spider-Man 2. Inoltre, è arrivato anche il tanto agognato upgrade stand-alone alla versione PlayStation 5 del primo Marvel’s Spider-Man. Insieme al team della Marvel, Insomniac ha valutato diverse storie che avrebbero potuto raccontare in un prequel a fumetti, ma continuavano a tornare alla stessa idea di base: e se Peter, Miles e MJ dovessero allearsi contro un nuovo supercriminale di cui non comprendono i poteri? Inoltre, c’era la necessità di poter scoprire ciò che questo eroico trio aveva fatto dopo gli eventi di Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Cosa combina Pete ora che ci sono due Spider-Man in città? Come va Miles a scuola? E come procede la carriera giornalistica di MJ?

In questa storia, le loro vite si incrociano, mentre Peter, Miles e MJ cercano di bilanciare le responsabilità verso la città e quelle dell’uno verso l’altro. In questa avventura ricca d’azione, un amato supercriminale fa la sua prima apparizione nel nostro universo e sembra possedere abilità soprannaturali che vanno ben al di là di pugni e ragnatele: si tratta nientemeno che di Hood!

Per trovare le risposte a tutte queste domande Insomniac ha collaborato con degli esperti: lo scrittore Christos Gage (che è stato anche uno degli scrittori di Marvel’s Spider-Man) e il disegnatore Ig Guara. In occasione del Free Comic Book Day, i fan negli Stati Uniti possono fare visita a una delle fumetterie che aderiscono all’iniziativa o scaricare il fumetto in formato digitale con l’app Marvel Unlimited o da Marvel.com a partire dal 6 maggio. Il fumetto sarà disponibile in formato digitale in tutto il mondo tramite l’app Marvel Unlimited in un secondo momento.

Per quanto riguarda il videogioco vero e proprio: la versione standalone di Marvel’s Spider-Man Remastered per console PS5 è ora disponibile come acquisto standalone su PlayStation Store. Questo gioco era precedentemente incluso solo in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition.

Inoltre, entra ora in vigore un programma di aggiornamento per i possessori dell’originale Marvel’s Spider-Man per PS4. Che abbiate una copia fisica o digitale del gioco per PS4, potrete effettuare l’aggiornamento a Marvel’s Spider-Man Remastered sulla console PS5 per 10 €. I possessori di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales potranno sempre ottenere Marvel’s Spider-Man Remastered effettuando l’aggiornamento alla Ultimate Edition tramite il menu principale della versione PS5 di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Per chi non rientra in nessuna di queste categorie, Marvel’s Spider-Man Remastered potrà essere acquistato su PlayStation Store per 59,99 €. Ci auguriamo che cogliate l’occasione di rivisitare l’originale Marvel’s Spider-Man con Marvel’s Spider-Man Remastered prima dell’uscita autunnale di Marvel Spider-Man 2.

