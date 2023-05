LudoNarraCon 2023, al via il festival dei giochi narrativi con tante offerte e demo

Su Steam è iniziato il LudoNarraCon 2023, il festival dei giochi narrativi. L’evento si terrà fino all’8 maggio e comprenderà tutta una serie di incontri con gli sviluppatori, ma anche tante offerte e demo giocabili. Creato e organizzato dall’etichetta indie Fellow Traveller, LudoNarraCon è un evento pensato per celebrare tutti quei giochi con una forte componente narrativa e gli sviluppatori che li hanno realizzati. La partecipazione all’evento è totalmente gratuita.

Inoltre, i giocatori potranno mettere le mani su oltre 35 demo di giochi da provare e potranno approfittare di tutta una serie di sconti. Il catalogo dei titoli in offerta è piuttosto corposo e comprende oltre 140 titoli, tra cui anche l’acclamato Immortality, The Case of the Golden Idol. Genesis Noir e tanti altri.

Qui di seguito, trovate il calendario con tutti gli appuntamenti:

Se volete saperne di più su LudoNarraCon, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento. Lo trovate a questo indirizzo.