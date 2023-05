L’arte a portata di clic: come le mostre interattive online migliorano il nostro umore

L’arte può avere un effetto positivo sul nostro umore. Ma questo funziona anche quando guardiamo i dipinti su uno schermo? Un team di ricerca internazionale che coinvolge l’Università di Vienna, l’Istituto Max Planck per la psicolinguistica di Nijmegen e l’Istituto Max Planck per l’estetica empirica (MPIEA) ha deciso di indagare su questa domanda. Lo studio è stato finanziato dal progetto UE Horizon ART*IS PROJECT. I risultati sono stati pubblicati come articolo sulla rivista Computers in Human Behavior.

240 partecipanti allo studio hanno visto una mostra interattiva su Monet Water Lily di Google Arts and Culture. Compilando un questionario, hanno fornito informazioni sul loro stato d’animo, sul piacere che hanno provato guardando i quadri e sul significato che hanno attribuito all’esperienza. I risultati hanno mostrato miglioramenti significativi dell’umore e dell’ansia dopo pochi minuti di visione.

Lo studio ha anche rilevato che alcuni partecipanti erano più ricettivi all’arte di altri e potevano trarre maggiori benefici. Questo vantaggio poteva essere previsto utilizzando una metrica chiamata “reattività estetica“. La “reattività estetica” descrive il modo in cui le persone reagiscono a diversi stimoli estetici, come l’arte e la natura. I risultati hanno dimostrato che gli individui con alti livelli di reattività artistica ed estetica traggono maggiori benefici dalla visione di opere d’arte online, grazie a esperienze artistiche più piacevoli e significative”, spiega Edward A. Vessel del MPIEA, sviluppatore dell’Aesthetic Responsiveness Assessment (AReA). I risultati di questo studio sono particolarmente interessanti per le persone che non possono visitare i musei di persona, come quelle con problemi di salute. Inoltre, i risultati suggeriscono che le mostre d’arte interattive e le esperienze online simili dovrebbero essere progettate tenendo conto delle differenze individuali nella reattività estetica. Lo studio amplia quindi la conoscenza dei benefici e dei limiti dell’arte nei media digitali e indica la strada per aumentare il potenziale di benessere dell’arte online.