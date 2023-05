Hinton, padrino dell’IA: perché ha lasciato Alphabet e perché teme l’Intelligenza Artificiale

Geoffrey Hinton, noto come uno dei “padrini dell’IA”, ha recentemente annunciato di aver lasciato Alphabet (l’azienda statunitense, fondata nel 2015 come holding a cui fanno capo Google LLC e altre società controllate) dopo un decennio di lavoro presso l’azienda, affermando di voler parlare dei rischi della tecnologia senza che ciò abbia ripercussioni sul suo ex datore di lavoro. Nel 1986 è stato coautore dell’articolo fondamentale “Learning representations by back-propagating errors“, una pietra miliare nello sviluppo delle reti neurali alla base della tecnologia AI. Nel 2018 è stato insignito del Premio Turing come riconoscimento per le sue scoperte di ricerca. Ma ora è tra i sempre più numerosi leader tecnologici che esprimono pubblicamente la loro preoccupazione per la possibile minaccia rappresentata dall’IA se le macchine dovessero raggiungere un’intelligenza superiore a quella umana e prendere il controllo del pianeta.

“Non vorrei svalutare il cambiamento climatico. Non vorrei dire: ‘Non dovreste preoccuparvi del cambiamento climatico’. Anche questo è un rischio enorme“, ha detto Hinton. “Ma penso che questo potrebbe essere più urgente“. Ha aggiunto: “Per quanto riguarda il cambiamento climatico, è molto facile raccomandare ciò che si dovrebbe fare: smettere di bruciare carbonio. Se lo si fa, alla fine le cose andranno bene. Per le AI non è affatto chiaro cosa si dovrebbe fare“.

OpenAI, sostenuta da Microsoft, ha dato il via a una corsa agli armamenti tecnologici a novembre, quando ha reso disponibile al pubblico la chatbot ChatGPT, dotato di intelligenza artificiale. In breve tempo è diventata l’app con la crescita più rapida della storia, raggiungendo i 100 milioni di utenti mensili in due mesi. Ad aprile, l’amministratore delegato di Twitter, Elon Musk, si è unito a migliaia di persone per firmare una lettera aperta che chiedeva una pausa di sei mesi nello sviluppo di sistemi più potenti del GPT-4 di OpenAI, lanciato di recente.

Hinton, pur condividendo la preoccupazione dei firmatari che l’IA possa rivelarsi una minaccia esistenziale per l’umanità, non è d’accordo con la sospensione della ricerca. “È assolutamente irrealistico“, ha detto. “Sono dell’idea che si tratti di un rischio esistenziale e che sia abbastanza vicino da dover lavorare sodo in questo momento e mettere a disposizione molte risorse per capire cosa possiamo fare al riguardo“.

Biden cerca di farsi un’idea

Nel frattempo, Biden ha avuto un colloquio alla Casa Bianca con alcuni leader di aziende di IA, tra cui l’amministratore delegato di Alphabet Sundar Pichai e l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman, promettendo una “discussione franca e costruttiva” sulla necessità per le aziende di essere più trasparenti sui loro sistemi. “I leader del settore tecnologico hanno la migliore comprensione del problema e i politici devono essere coinvolti“, ha dichiarato Hinton. “Riguarda tutti noi, quindi dobbiamo pensarci tutti“.