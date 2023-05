Fast X: il valore della famiglia nel nuovo dietro le quinte

Nel corso di vent’anni di storia, la saga di Fast and Furious si è evoluta in molti modi, ma due cose non cambiano mai: la presenza di auto sportive lanciate a tutta birra in impossibili stunt e l’importanza della “famiglia”. In Fast X, Dom e Letty sono genitori ormai da anni e il nuovo film vuole porre l’accento su un aspetto della famiglia finora non toccato dalla serie: quello della genitorialità.

Insegni a tuo figlio come sopravvivere. Si tratta di qualcosa con cui ogni padre e madre del mondo possono identificarsi: tutti vogliamo che la nuova generazione sia migliore della precedente. Questa è la genitorialità. Che sia di sangue o di legami, la famiglia è la famiglia.

afferma Vin Diesel nella nuova featurette dietro le quinte ufficiale.

Fast X, distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures, darà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast degli esordi. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti gli avversari che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile, che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari. Difatti, in “Fast Five” del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes, distruggendo il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom per tutto il globo, da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Diretto da Louis Leterrier, il nuovo capitolo è interpretato immancabilmente da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Il cast storico si arricchisce poi di nuovi ingressi d’eccezione, tra cui quello del premio dell’Oscar Brie Larson nel ruolo di Tess, una rappresentante disonesta dell’Agenzia; di Alan Ritchson (Reacher) nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom del suo predecessore, Mr. Nobody; di Daniela Melchior (Suicide Squad) nel ruolo di una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e della leggendaria vincitrice dell’Oscar Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.

Leggi anche: