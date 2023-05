Al Google I/O vedremo anche il nuovo Pixel Watch 2?

Google presenterà anche il nuovo Pixel Watch 2 insieme ai Pixel 8 questo mese, durante l’evento I/O 2023? Lo sostiene il sito specializzato 9to5Google, che precisa comunque che i due dispositivi verranno mostrati solo brevemente, mentre la presentazione vera e propria (così come la loro release al pubblico) avverrà solo verso la fine dell’anno.

Si prevede che il nuovo orologio intelligente di Google introdurrà importanti migliorie rispetto al modello precedente, che è stato lanciato con un chipset relativamente datato. Il Pixel Watch 2 verrà messo in vendita ad ottobre insieme ai nuovi smartphone Pixel.

Google ha annunciato il rilancio del suo sistema operativo Wear OS 3 l’anno scorso, suscitando l’interesse degli appassionati di smartwatch. In precedenza, Google ha annunciato i suoi dispositivi durante l’evento I/O e li ha successivamente lanciati in autunno, e il nuovo orologio Pixel non fa eccezione. Sebbene il Pixel Watch 2 debutterà a breve, sembra che Google voglia regalare un Pixel Watch originale ai primi acquirenti del Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole della compagnia che verrà presentato sempre al Google I/O.

Il Pixel Watch 2 potrebbe competere con le proposte di altri produttori di smartwatch; ci si aspetta che il dispositivo presenti miglioramenti significativi rispetto al modello precedente per poter competere ad armi pari con i suoi competitor diretti. Non è stato ancora annunciato il prezzo del nuovo smartwatch.