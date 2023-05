Venezia 80: Damien Chazelle sarà presidente di giuria

In vista di Venezia 80 è stato scelto il presidente di giuria che sarà il regista statunitense Damien Chazelle, mentre gli altri presidenti nominati sono la regista francese Alice Diop e il regista italiano Jonas Carpignano. I tre presiederanno rispettivamente le giurie di Venezia 80, del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” e della sezione Orizzonti dell’80.

Damien Chazelle, nell’accettare il ruolo di presidente della giuria internazionale di Venezia 80, ha dichiarato:

Per dieci giorni, ogni anno, questa città dell’arte, di Tintoretto, Tiziano e Veronese, si trasforma in una città di cinema, e sono lusingato e onorato di essere invitato a guidare la giuria di quest’anno. Non vedo l’ora di scoprire questa nuova selezione di grandi film all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Alice Diop

Jonas Carpignano ha dichiarato sulla sua nomina a presidente della giuria di Orizzonti:

È un grandissimo onore per me guidare la giuria di Orizzonti quest’anno e sono molto grato alla Mostra di Venezia per questo privilegio. Anno dopo anno, la ricca e coraggiosa selezione di Orizzonti ci regala un’immersione profonda nel mondo cinematografico. Non vedo l’ora di vivere le emozioni ed entrare in contatto con le realtà che andremo a conoscere nelle sale del Lido. Avere la possibilità di vedere alcuni dei film più belli dell’anno, in uno dei contesti più belli del mondo, è qualcosa di molto speciale.