Star Wars: Visions Volume 2, dietro le quinte ufficiale della Lucasfilm

Ieri, 4 maggio, è stato lo Star Wars Day, ma i fan della saga di George Lucas festeggiano anche il 5 maggio, ribattezzato da alcuni “Revenge of the Fifth” per assonanza con “Revenge of the Sith”. E dato che nel Volume 2 di Star Wars: Visions viene dato ampio spazio al lato oscuro della Forza, oggi ci sembra un ottimo giorno per mostrarvi il nuovo dietro le quinte ufficiale della seconda stagione, con gli interventi di Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm, e James Waugh & Jacqui Lopez, produttori esecutivi.

Visions è qualcosa che è partito dal Giappone ma ora si è espanso al resto del mondo. Ora noi siamo qui ad attendere di vedere cosa queste interpretazioni vogliono dire nelle diverse culture. L’animazione ci porta in mondi che potremmo non riuscire ad esplorare in live action.

ha affermato Kennedy.

La nuova stagione della serie animata antologica è arrivata ieri su Disney+ con tutti i suoi nove episodi, realizzati tutti da studi di animazione diversi di diverse parti del mondo, portando in scena storie e personaggi completamente originali con stili di animazione e narrazione decisamente diversi fra di loro.

Tempo fa, James Waugh (produttore esecutivi della serie nonché Senior Vice President Franchise Content & Strategy alla Lucasfilm) ha dichiarato in proposito:

Il riscontro ottenuto dalla prima stagione ci ha lasciato senza fiato. Siamo stati davvero felici che questo progetto abbia ispirato e colpito così tante persone. Abbiamo sempre visto Star Wars: Visions come uno spazio di espressione per celebrare il franchise da parte di alcuni dei migliori creatori che lavorano oggi. L’animazione sta vivendo una rinascita globale e siamo costantemente sorpresi dalla quantità di creatività che la spinge sempre più avanti. Con il Volume 1, le menti fantasiose dell’industria giapponese degli anime hanno avuto modo di esprimersi al meglio. Con il Volume 2 abbiamo ampliato la nostra tela, per portare il pubblico in un viaggio internazionale con alcuni dei più talentuosi creatori di tutto il mondo. Siamo così orgogliosi di poter rivelare la schiera di studi che abbiamo messo insieme. Ogni cortometraggio è incredibile, pieno di cuore, profondità, immaginazione e dei valori che rendono le storie distintamente Star Wars, il tutto aprendo a nuovi modi di vedere cosa può essere una storia di Star Wars.

Leggi anche: