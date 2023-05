Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuovo spot con footage inedito

Sony Pictures presenta un nuovo spot ufficiale per Spider-Man: Across the Spider-Verse, che presenta alcune scene inedite.

Miles Morales alle prese con un imbarazzante momento di cambio costume, l’incontro con Margo “Spider-Byte” Kess, momenti di combattimento e un bizzarro dialogo tra Peter Parker e Miguel O’Hara (Spider-Man 2099) sono tra le nuove scene presentate in un inedito spot pubblicato da Sony Pictures in vista del lancio di Spider-Man: Across the Spider-Verse, in arrivo nelle sale il prossimo primo giugno.

C’è, naturalmente, una scena in cui possiamo notare unapiccola parte della moltitudine di Spider-persona che vedremo nel film, che saranno, a quanto pare, più di duecento, contando anche i cameo. A ogni modo, oltre a Miles Morales, Gwen Stacy e Peter Parker, sarà preminenti la figura di Miguel O’Hara ma avremo modo di conoscere, ad esempio, Ben Reilly, il Ragno Rosso. Nonché,chiaramente, il villain della pellicola, The Spot.

Gli interpreti vocali del film sono nuovamente Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales e Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, con Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry. Jason Schwartzman sarà il villain, Spot. Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per il primo giugno, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.

Sinossi:

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga vincitrice di un premio Oscar, quella dello Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato da Brooklynnel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

