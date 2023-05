Rimac produrrà anche soluzioni di stoccaggio energetico… proprio come Tesla

Rimac Technology ha annunciato il lancio di un nuovo marchio chiamato Rimac Energy. "Vogliamo un pianeta alimentato in modo sostenibile"

Rimac Technology ha annunciato il lancio di un nuovo marchio chiamato Rimac Energy, creato per “accelerare la transizione verso un pianeta alimentato in modo sostenibile”. La nuova divisione afferma che sfrutterà l’esperienza del Gruppo più grande nella tecnologia EV e delle batterie per sviluppare soluzioni di stoccaggio energetico (ESS) e caricabatterie rapidi tamponati da batteria.

Rimac Technology fa parte del più grande Rimac Group, che comprende Rimac Automobili, creatore dell’iper-car elettrica Nevera e la joint venture Rimac Bugatti con Porsche. Mentre gli altri due venture si concentrano sullo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici, Rimac Technology costruisce batterie, convertitori e altri sistemi veicolari per i propri veicoli EV e per altri produttori di automobili.

Rimac ha già una dozzina di progetti in corso con altri produttori di automobili, alcuni dei quali comprendono la fornitura di celle di batteria. In passato Rimac ha dichiarato che l’efficienza della Nevera era del 67%, ma l’obiettivo dell’azienda è di sviluppare moduli che offrano un’efficienza del 75% entro il 2025.

Ora, Rimac Technology cerca di sfruttare i progressi raggiunti nel campo dell’efficienza delle batterie di nuova generazione in un campo completamente inedito e con alte prospettive di crescita.