Offerte Amazon: cuffie wireless Sony WH-1000XM5 color Blu Notte in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un paio di cuffie wireless Sony WH-1000XM5 con cancellazione del rumore. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 con cancellazione del rumore a prezzo scontato. Le cuffie sono ora disponibili al prezzo di 349,00€, ossia con uno sconto del 17% sul prezzo di listino. Le cuffie in questione sono disponibili in tre colorazioni, ma quelle più scontate sono quelle che quelle in versione Blu Notte. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 419,99€. Lo sconto segnalato permette di risparmiare ben 70 euro sul prezzo originale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono dotate di cancellazione del rumore, sono compatibili con Alexa e Google Assistant ed hanno una durata della batteria fino a 30 ore. L’Adaptive Sound Control regola automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente e all’attività.

