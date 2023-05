Licenziamenti di massa in Apple? Tim Cook: “non ne stiamo discutendo…”

"Li vedo come un'ultima risorsa, i licenziamenti di massa non sono qualcosa di cui stiamo parlando in questo momento", ha detto Cook in una recente intervista.

Apple non prevede l’annuncio di licenziamenti di massa nell’immediato futuro, lo ha ribadito il CEO Tim Cook in occasione di un’intervista con la CNBC. Giovedì Apple ha condiviso i dati sul primo trimestre del 2023, il secondo di fila con ricavi leggermente in calo su base annua. I bilanci di Apple continuano ad essere in perfetta salute, grazie alle ottime performance delle divisioni iPhone e Servizi. (Molto) meno bene tutto il resto: Mac, Apple Watch e iPad.

Ciononostante, Tim Cook ha confermato di guardare ai licenziamenti come “ultima spiaggia”. Uno strumento che intende usare solamente davanti a possibili scenari catastrofici. Ciò pone Apple in netto contrasto con gli altri giganti tecnologici, come Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon e anche Disney.

“Lo vedo come un’ultima risorsa e, quindi, i licenziamenti di massa non sono qualcosa di cui stiamo parlando in questo momento”, ha detto Cook a Steve Kovach della CNBC. Cook non ha escluso la possibilità di tagli di posti di lavoro, ma ha detto che Apple non ne sta pianificando nessuno e che una mossa del genere sarebbe solo “l’ultima risorsa”.

Apple sta tuttavia tagliando i costi e ha rallentato il suo tasso di assunzione, ha detto il CEO. “Continuiamo ad essere estremamente prudenti nelle assunzioni. Continuiamo ad assumere, solo a un ritmo più basso di prima”, ha detto Cook. Il dirigente ha aggiunto che l’azienda sta comunque analizzando attentamente le sue voci di spesa, nel tentativo di ridurre gli sprechi all’osso e dare priorità agli investimenti.

Apple rimane anche estremamente redditizia. Nel suo rapporto sugli utili del trimestre di marzo, ha riportato un reddito netto di 24 miliardi su un totale di 95 miliardi di dollari di ricavi.