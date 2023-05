iPhone 15 Pro: niente pulsanti allo stato solido, c’è la conferma di un fornitore di Apple

In una lettera agli azionisti, un importante fornitore di Apple, Cirrus Logic, sembra aver confermato che gli iPhone 15 Pro non avranno più pulsanti a stato solido. La lettera indica che un nuovo prodotto, che era stato precedentemente menzionato e che sarebbe dovuto uscire quest’autunno, non verrà introdotto sul mercato. Tra le altre cose, Cirrus Logic producce i driver aptici per il motore Taptic degli iPhone. L’analista di Apple Ming-Chi Kuo aveva dichiarato che gli iPhone 15 Pro sarebbero stati dotati di due ulteriori motori Taptic che avrebbero fornito un feedback aptico quando i pulsanti a stato solido venivano premuti.

In passato, Cirrus Logic aveva lasciato intendere che sarebbe stata lei a produrre i componenti necessari per garantire il funzionamento dei nuovi pulsanti allo stato solido. La recente lettera di Cirrus Logic non lascia spazio a grossi dubbi: praticamente tutti gli analisti sono concordi nel ritenere che si tratti di un’ammissione che il prossimo iPhone 15 Pro continuerà ad avere pulsanti fisici. Per vedere i pulsanti allo stato solido probabilmente dovremo attendere il 2024, quando uscirà l’iPhone 16 Pro (ammesso che si chiamerà così).

Non è esattamente un fulmine a ciel sereno, ma una semplice conferma: già ad aprile l’analista Ming-Chi Kuo aveva rivelato che Apple ha cancellato i suoi piani per dotare l’iPhone 15 Pro di tasti allo stato solido, sostenendo che l’azienda avesse incontrato alcuni difetti di fabbricazione durante i primi test di produzione.