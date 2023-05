Iliad, Benedetto Levi: “Le eSIM? Inizieremo ad offrirle molto presto”

Questa settimana Iliad ha presentato il suo nuovo (e, come ci si aspettava, competitivo) piano dedicato alle aziende e alle P.Iva. Nella stessa occasione, il dirigente di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha accennato, per la prima volta da molto tempo, alla possibilità che l’operatore mobile possa iniziare ad offrire le eSIM.

“Saranno disponibili presto”, si è limitato a dire l’AD, durante la recente conferenza stampa. Al momento l’azienda non ha ancora fornito ulteriori dettagli ed è pertanto impossibile anche solo ipotizzare una possibile tempistica. Vale comunque la pena di precisare che alcuni produttori di smartphone stanno scalpitando per dire addio alle SIM fisiche. Un anno fa Apple ha messo in commercio l’iPhone 14 e 14 Pro, il modello venduto negli Stati Uniti è stato il primo iPhone senza slot fisico per le SIM card. In Europa il telefono continua ad offrire anche lo slot per le SIM, ma le cose potrebbero cambiare molto presto, forse già nel corso di quest’anno: recentemente è stato indicato che Apple potrebbe mettere in commercio in Francia almeno una versione di iPhone 15 senza supporto per le SIM.

È evidente che, così facendo, Apple escluderebbe tutti quegli operatori che non offrono ancora servizi di SIM virtuale. Tra cui Iliad.

L’azienda sta temporeggiando da diverso tempo. La casa madre le aveva annunciate nel 2019 e in Francia sono arrivate l’anno successivo; in Italia Bruno Levi le aveva già promesse nel 2021, ma alla fine non se n’è fatto nulla. L’AD sostiene che per il momento l’interesse dei consumatori italiani è ancora piuttosto scarso.