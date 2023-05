Il MacBook Air da 15 pollici verrà presentato alla WWDC 2023? “Produzione di massa già avviata”

Apple ha iniziato a produrre in serie il nuovo MacBook Air da 15 pollici a febbraio e ha aumentato la produzione a marzo, secondo l’analista di display Ross Young. Apple sta pianificando un altro aumento di produzione ad aprile e il laptop di grandi dimensioni sarà pronto per la spedizione una volta che Apple lo avrà presentato. Quando? Forse proprio in occasione dell’Apple WWDC 2023 di giugno, lo stesso evento che ospiterà la presentazione dell’ancora più atteso visore per la realtà mista.

Il nuovo MacBook Air da 15,4 pollici si unirà al nuovo MacBook Air da 13,6 pollici. Ma resta da vedere se avrà il chip M2 o se la coppia riceverà un nuovo processore M3 (che, evidentemente, dovrebbe venire presentato a sua volta durante il WWDC).

Report precedenti suggerivano che Apple potesse presentare il MacBook Air più grande di sempre ad aprile o maggio, ma sembra sempre più probabile che il laptop verrà presentato alla conferenza WWDC di giugno.