Il Grande Lebowski: Jeff Bridges sarebbe disponibile per un sequel

Il Grande Lebowski è divenuto negli anni un vero e proprio cult, e nell’epoca dei remake e dei sequel è chiaro che possa capitare di pensare anche ad un seguito di questo lungometraggio dei fratelli Coen. A riguardo si è espresso Jeff Bridges, che sarebbe disponibile a vestire di nuovo i panni del protagonista.

Ecco le sue parole:

Bé, se i fratelli Coen fossero coinvolti nel progetto certamente farei un sequel. Loro sono misteriosi e pieni di sorprese. Non so quale possa essere ad oggi il loro percorso, però non credo possano essere interessati ad un seguito de Il Grande Lebowski. Ma mi piace dire che sono delle persone sorprendenti, e magari mi sorprenderanno realizzando un sequel.