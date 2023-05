Hogwarts Legacy: la patch 1.06 introduce la modalità per aracnofobici

Hogwarts Legacy si aggiorna con l'arrivo di una nuova patch che migliora le prestazioni e introduce la modalità per aracnofobici.

Hogwarts Legacy si aggiorna con l’arrivo della nuova patch 1.06. Tra le novità principali di quest’aggiornamento c’è l’introduzione di una modalità per aracnofobici, ideata per venire incontro a chi ha il terrore dei ragni.

Questa particolare modalità includerà la presenza di modifiche estetiche per i ragni nemici, per renderli meno fastidiosi, ma non è tutto: sono stati ridotti anche i loro versi e rese invisibili le caracasse dei ragni uccisi. Inoltre, ono stati eliminati del tutto i ragni più piccoli che fanno da sfondo alle ambientazioni.

La nuova patch migliora anche le performance, riducendo i crash improvvisi e risolvendo alcuni bug minori. Su pc sono stati aggiornate tutte le opzioni per l’upscaling, risolti alcuni problemi relativi all’impiego del ray tracing e tanto altro ancora. Se siete interessati, potete leggere le note ufficiali della patch a questo indirizzo.

Hogwarts Legacy è il nuovo GDR ambientato nel Wizarding World che vi permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potrete non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avrete modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prendervi cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Vi ricordiamo che oggi Hogwarts Legacy è disponibile anche su PS4 e Xbox One. Il gioco arriverà su Nintendo Switch a partire dal 25 luglio 2023.