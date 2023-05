Sweet Tooth: Netflix annuncia la terza e ultima stagione

Dopo che la settimana scorsa è stata lanciata la seconda stagione di Sweet Tooth, da poco è stato annunciato che la piattaforma streaming Netflix proporrà una terza e ultima stagione. Sembra che i nuovi episodi siano stati già girati in Nuova Zelanda, e che quindi parte della produzione si sia già svolta.

La seconda stagione di Sweet Tooth ha ottenuto degli ottimi risultati, arrivando ad accumulare nei suoi primi quattro giorni su Netflix 48,3 milioni di ore visualizzate. Il creatore Jim Mickle ha dichiarato sul rinnovo:

Posso dire che per molti versi è la storia che stavo immaginando. Inizialmente pensi a come unire i pezzi del percorso di Gus che vengono dal fumetto, ma, ad un certo punto, con 24 episodi a disposizione, sono i personaggi ed il racconto stesso a richiedere ciò di cui hanno bisogno. Nella terza stagione Gus vedrà un pezzo di mondo e di umanità che non ha visto nelle prime due stagioni.