Spremere dati da un sandwich di diamanti: il nuovo software rivoluzionario

I neutroni sono particelle subatomiche che possono penetrare la materia e rivelarne la struttura atomica. Sono quindi uno strumento prezioso per gli scienziati che vogliono esplorare le proprietà dei materiali sottoposti a condizioni estreme, come quelle che si trovano all’interno delle stelle o del nucleo terrestre. Tuttavia, fino a poco tempo fa, gli esperimenti con i neutroni erano limitati da una sfida tecnica: come comprimere un campione di materiale a pressioni così elevate senza alterare lo stato dei neutroni? La soluzione è stata trovata da un team di ricercatori della Spallation Neutron Source (SNS) dell’ Oak Ridge National Laboratory (ORNL). gli scienziati hanno sviluppato un software innovativo che filtra il segnale dei neutroni e isola quello proveniente dal campione. Il software è stato testato con successo sulla linea di fascio SNAP dell’ORNL, uno strumento dedicato allo studio dei materiali a pressioni elevate. In altre parole, hanno realizzato un software in grado di un programma che sa riconoscere i neutroni provenienti dal materiale e non dai diamanti. Il programma ha funzionato bene e ha dato dei dati precisi. “Ora gli scienziati possono fare esperimenti con i neutroni e vedere come sono fatti i materiali quando sono schiacciati molto forte, ed estrarre dati accurati sulle straordinarie strutture atomiche dei materiali”, ha detto Malcolm Guthrie, uno dei creatori del software.