Redfall: Microsoft non ha mai creduto nel progetto, ma ha lasciato piena libertà ad Arkane dice Jeff Grubb

Stando a quanto riportato dal noto giornalista Jeff Grubb, Microsoft non ha mai creduto in Redfall, ma ha deciso comunque deciso di lasciare piena libertà ad Arkane Studios. Lo sparatutto cooperativo a base di vampiri non si è dimostrato all’altezza delle aspettative da parte degli appassionati delle opere targate Arkane e non solo: Redfall, infatti, presenta diversi problemi tant’è che Grubb sottolinea come Microsoft abbia commesso un grave errore nel decidere di non cancellare il progetto.

