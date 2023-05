Impianti termici a biomasse: modifiche ai regolamenti regionali

La nuova guida è utile alla comprensione e alla corretta attuazione delle norme locali in merito alle emissioni inquinanti in atmosfera.

La nuova “Guida ai regolamenti regionali per l’esercizio e l’installazione di impianti termici a biomasse” pubblicata dall’Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL) in collaborazione con il MASE e le Regioni è finalizzata a facilitare la comprensione e la corretta attuazione delle norme locali in merito alle emissioni inquinanti in atmosfera.

La combustione domestica della legna da ardere in apparecchi tecnologicamente obsoleti e condotti in modo scorretto è ancora oggi una delle principali sorgenti di PM10 nell’atmosfera in inverno. Ciò ha un impatto negativo sulla salute collettiva e potenzialmente anche sulle conseguenze economiche dell’Italia.

Per evitare eventuali contenziosi, è importante rispettare i valori limite giornalieri di superamento prescritti per il PM10 e l’NO2. Secondo le prime stime del MASE, la somma delle condanne pecuniarie potrebbe ammontare a circa un miliardo di euro e cento mila euro al giorno fino a quando non saranno rispettati i valori limite giornalieri.

Inoltre, l’AIEL sottolinea che localmente, soprattutto nelle valli di montagna, ci sono ancora superamenti significativi del valore obiettivo del Benzo(a)pirene, composto cancerogeno. La direttiva 2008/50/UE sta inoltre attualmente subendo una revisione che probabilmente porterà all’abbassamento degli attuali valori limite dei superamenti.

Nonostante ciò, la qualità dell’aria in Italia è migliorata molto negli ultimi dieci anni grazie alle azioni introdotte dal Ministero e dalle Regioni, nonché all’impegno degli operatori dei vari settori economici coinvolti. Sono stati fatti importanti passi in avanti sul fronte del miglioramento delle tecnologie domestiche di combustione del legno, della qualità dei biocombustibili, delle installazioni, manutenzioni e conduzione degli impianti termici.

È importante sottolineare che in Italia è ancora attivo un imponente parco generatori tradizionali e vetusti che ostacola la necessaria accelerazione del processo di miglioramento della qualità dell’aria. Per questo motivo, i regolamenti regionali hanno introdotto misure strutturali ed emergenziali che disciplinano l’esercizio e l’installazione degli impianti a biomasse. Il rispetto di questi regolamenti è fondamentale per velocizzare la riqualificazione energetico-ambientale del parco generatori vecchio e inquinante. La Guida ai regolamenti regionali pubblicata dall’AIEL è uno strumento utile per aiutare le imprese a comprendere le normative e rispettare gli standard necessari per migliorare la qualità dell’aria.