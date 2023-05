Il consorzio di aziende europee che vuole creare una risposta a Starlink

Martedì un consorzio di quasi tutte le principali aziende europee di satelliti ha annunciato di voler creare un servizio di telecomunicazioni basato su satelliti. Una risposta a Starlink, il servizio di internet satellitare di SpaceX.

Un consorzio di aziende europee vuole creare una costellazione di satelliti che fornirebbe all’Unione europea un sistema di telecomunicazioni simile a quella offerta da Starlink di SpaceX.

L’offerta, che include grandi operatori come Airbus Defence and Space, Eutelsat, SES e Thales Alenia Space, è una risposta alla richiesta di aiuto dell’Unione europea nella costruzione di una costellazione sovrana per fornire comunicazioni sicure per i servizi governativi, inclusi le applicazioni militari.

Il Commissario dell’Unione europea Thierry Breton ha annunciato i piani del continente per questa costellazione, nota come Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, o IRIS², lo scorso novembre. L’Unione europea fornirà 2,4 miliardi di euro, con contributi aggiuntivi attesi dall’Agenzia spaziale europea e da investitori privati.

Il partenariato annunciato martedì, che include anche Deutsche Telekom, Hispasat, OHB, Orange, Hisdesat e Telespazio, mirerà a creare una costellazione di satelliti all’avanguardia basata su un’architettura multi-orbita. Il consorzio ha già affermato di voler incoraggiare le startup del settore spaziale europeo a unirsi alla coalizione.