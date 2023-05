I documenti d’identità nel Wallet dell’iPhone: ecco in quali Stati

Nel 2021, Apple aveva annunciato l’intenzione di permettere ai suoi utenti di usare gli iPhone per ospitare documenti d’identità con validità legale. L’app Wallet viene già usata per i biglietti aerei, i pass per il cinema e le carte di crediti. Ora era il momento di digitalizzare le carte di identificazione emesse dal governo — certo, a patto che quest’ultimo dia la sua autorizzazione.

Chiariamoci fin da subito. Il programma non è ancora disponibile in Europa, nonostante recentemente l’UE abbia fatto capire di voler digitalizzare i documenti d’identità e la patente quanto prima. Negli Stati Uniti la situazione è solo leggermente migliore: finora, pochissimi stati degli Stati Uniti permettono di aggiungere la patente di guida o la carta di identità statale ad Apple Wallet.

Il sistema funziona in modo molto simile all’utilizzo di Apple Pay per il check-out in un negozio. Invece di presentare la patente di guida o la carta di identità statale fisica ai controlli TSA negli aeroporti, all’utente basta toccare il suo iPhone o Apple Watch su un lettore NFC per convalidare l’identità.

Per ora, solo tre stati e quattro aeroporti supportano i documenti d’identità digitali: Arizona, Colorado e Maryland. Nel 2021, Apple aveva detto che Arizona e Georgia sarebbero stati i primi stati a introdurre questa nuova innovazione, “con Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma e Utah a seguire”. La promessa è stata mantenuta solamente in parte.

Quanto agli aeroporti, attualmente questa soluzione è riconosciuta dal Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI), il Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX), il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) e il Denver International Airport (DEN).