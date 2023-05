Fast X: ecco il gioco 8-bit giocabile gratuitamente online

Per il lancio di Fast X nelle sale cinematografiche è stata anche proposta un’iniziativa intrigante: gli appassionati potranno giocare ad un videogame 8-bit gratuito presente online e giocabile su https://letsrace.fastxmovie.com/.

Questo è il tweet di presentazione.

Race around the world and prove you have what it takes to join the Fast Family. Play the #FASTX 8-bit game now: https://t.co/DnUP4RDxFB pic.twitter.com/PzbYyxupq1

— The Fast Saga (@TheFastSaga) May 4, 2023