The Boogeyman: i poster del film tratto da Stephen King

Il 2 giugno uscirà per i 20th Century Studios e 21 Laps il film The Boogeyman, tratto da una storia di Stephen King. Da poco sono stati pubblicati i poster del lungometraggio che mostrano la minaccia incombente.

Ecco i poster.

Questa è la sinossi del film:

La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il proprio dolore. E quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Nel cast di The Boogeyman troviamo Sophie Thatcher (“Yellowjackets”) e Chris Messina (Birds of Prey), protagonisti assieme a David Dastmalchian (Dune, The Suicide Squad), Marin Ireland (Y: The Last Man, The Umbrella Academy), Vivien Lyra Blair (Bird Box, Mr. Corman) e Madison Hu (Voyagers).

Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place) e Akela Cooper (Malignant) hanno scritto il soggetto della storia, con Mark Heyman (Black Swan) che ha realizzato la sceneggiatura. Shawn Levy, Dan Levine & Dan Cohen sono i produttori.