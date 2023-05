Pelican RDSX: il nuovo drone di A2Z per consegne a lunga distanza

Il Pelican RDSX presenta una struttura aerea ibrida VTOL senza superfici di controllo, combinando la stabilità di una piattaforma multirotore con la lunga autonomia di un aeromobile a ali fisse. Il nuovo drone sarà esposto per la prima volta ad AUVSI XPONENTIAL a Denver, in Colorado, dal 9 all’11 maggio.

Il Pelican è disponibile in diverse varianti di modello e può essere personalizzato per una vasta gamma di missioni. Il verricello del drone di consegna di A2Z Drone Delivery consente al Pelican di completare le consegne dall’alto, mantenendo le sue eliche lontano da persone e proprietà. Può anche essere configurato con un semplice meccanismo di rilascio servo che può rilasciare carichi utili ed espandere la capacità di carico del drone. Può essere ulteriormente personalizzato per applicazioni come la mappatura aerea, l’ispezione con drone, i servizi forestali, le operazioni di ricerca e soccorso, la raccolta di campioni d’acqua, le consegne offshore e l’estrazione mineraria, tra gli altri.

Qui presso A2Z Drone Delivery, lo sviluppo non riguarda solo la massimizzazione delle prestazioni, ma la creazione di strumenti utilizzabili progettati per fare il lavoro. Un ecosistema di consegna tramite drone a servizio completo avrà bisogno di una flotta di piattaforme UAV a corto, medio e lungo raggio in grado di depositare carichi utili in una serie di ambienti. Il nuovo Pelican RDSX è la piattaforma di consegna a lunga autonomia altamente efficiente in quella flotta di ultima miglio. È progettato con cura per ridurre al minimo i potenziali punti di guasto, riducendo il costo totale per chilometro delle operazioni di logistica, fornendo al contempo la massima flessibilità di carico utile.

Aaron Zhang, fondatore e CEO di A2Z

Ottimizzato con il verricello del drone di consegna RDS2 di A2Z Drone Delivery, il Pelican presenta una velocità di crociera di 45 nodi, una capacità di carico utile massima fino a 7-8 kg. E ancora, un’autonomia massima di 50 km senza carico utile e di 40 km con un carico utile di 5 kg, un peso massimo al decollo di 55 libbre e un costo operativo di 13 centesimi per chilogrammo per chilometro. Il Pelican non richiede scatole di consegna speciali e può accettare qualsiasi carico utile di forma con dimensioni fino a 400 x 300 x 300 mm. Il suo meccanismo di rilascio automatico del carico utile può depositare una scatola senza un ricevitore umano, e può recuperare carichi utili fino a 5 kg.