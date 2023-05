New York, crescono i furti d’auto. La polizia: “vi prego, compratevi un Apple AirTag”

La polizia di New York e il sindaco della città stanno incoraggiando i proprietari di automobili a equipaggiare i loro veicoli con un Apple AirTag. Il motivo? La città è oggetto di una nuova ondata di furti d’automobili. “Effettivamente sono un ottimo strumento per rintracciare gli oggetti rubati più facilmente”, ha detto un portavoce del dipartimento di polizia, sottolineando anche come il device di Apple sia molto più economico e accessibile di diversi tracker basati su GPS progettati appositamente per le automobili.

Durante una conferenza stampa domenica scorsa, il sindaco Eric Adams ha annunciato la distribuzione di 500 AirTag gratuiti ai residenti di New York, affermando che la tecnologia aiuterà a ridurre il numero di furti di auto in città (in forte aumento da diversi mesi). Adams ha tenuto la conferenza stampa al 43º distretto nel Bronx, dove ha detto che ci sono stati 200 casi di furto di auto di lusso. Un ufficiale della NYPD ha dichiarato che a New York, quest’anno sono stati rubati 966 Hyundais e Kias, superando già il totale di 819 veicoli rubati nel 2022. Il tracker pubblico delle statistiche sulla criminalità della NYPD afferma che quest’anno ci sono stati 4.492 furti di veicoli, un aumento del 13,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e il maggiore aumento tra le sette categorie di reati maggiori monitorati dalla città di New York.

Il capo del dipartimento della NYPD, Jeffrey Maddrey, ha spiegato che se le vittime di furto riescono a segnalare la posizione esatta dell’auto, allora la polizia ha la facoltà di mandare subito un drone all’avanscoperta e una pattuglia per tentare di recuperare l’auto. “Aiutateci ad aiutarvi, prendete un AirTag”, ha twittato.