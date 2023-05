Il Nome della Rosa: disponibile il fumetto di Milo Manara

Da oggi, 2 maggio, è disponibile il fumetto Il Nome della Rosa, realizzato da Milo Manara per Oblomov Edizioni.

Dal 2 maggio è disponibile in libreria e online il fumetto Il Nome della Rosa di Milo Manara. Si tratta della prima parte di due che adatta il romanzo di Umberto Eco. A pubblicarla è stata la casa editrice Oblomov Edizioni.

Ecco la copertina del volume.

Si tratta di una graphic novel composta da 72 pagine di formato 21,5×30 cm in cartonato a colori, in vendita a 20 euro. Nella descrizione della casa editrice: