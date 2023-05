Hogwarts Legacy: il video ufficiale della nuova canzone Will I Fly

In occasione del lancio di Hogwarts Legacy PS4 e Xbox One ecco arrivare il video ufficiale di Will I Fly, la canzone dedicata al personaggio di Isidora.

Dopo una lunga attesa, anche gli utenti PlayStation 4 e Xbox One potranno, da venerdì, scoprire le meraviglie del Mondo Magico in Hogwarts Legacy, action RPG di enorme successo su PC e console di nuova generazione che si appresta ora al lancio sulla generazione precedente. Per festeggiare l’avvenimento ecco che alla colonna sonora del gioco si aggiunge la canzone Will I Fly (Isidora’s Song) interpretata dalla cantante Dune Moss.

La canzone si integra perfettamente con lo stile del gioco: attenzione solo al fatto che il video integra segmenti live action con alcune cinematiche, anche avanzate, del videogioco, prese dai flashback che scopriamo nel pensatoio e raccontano, di fatto, la storia di Isidora, maga di incredibile talento le cui vicende costituiscono parte delle fondamenta della trama. Senza audio e contesto, se non avete ancora giocato al titolo, probabilmente non vi diranno nulla ma l’allerta spoiler è comunque immancabile.

E sempre a proposito di Hogwarts, ma con un balzo temporale notevole, il canale ufficiale YouTube di Harry Potter propone un video che riassume gli avvenimenti della Battaglia di Hogwarts, tenutasi il 2 maggio 1998, prendendo spezzoni da Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è un nuovo Action RPG ambientato nel Wizarding World, che ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts di fine 1800, in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco (già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Box Series X|S e previsto anche per Nintendo Switch il 25 luglio) infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora. Nonostante le recensioni spesso critiche della stampa specializzata (che ne ha incensato l’atmosfera ma punito la mancanza di conseguenze “da gdr” nelle azioni del giocatore) e l’enorme polemica da parte dei detrattori dell’autrice della saga originale, il gioco ha venduto cifre astronomiche in tutto il mondo, risultando ad esempio il secondo gioco più venduto nella storia di PlayStation 5, e primo tra quelli occidentali.

