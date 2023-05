Come la scuola superiore può influenzare il cervello

Frequentare una scuola superiore di qualità può avere effetti benefici sulla cognizione in età avanzata. Questo è il risultato di uno studio condotto su oltre 2.200 adulti che hanno frequentato le scuole superiori statunitensi all’inizio degli anni ’60. Lo studio, pubblicato su JAMA Network Open, ha rilevato che coloro che avevano frequentato scuole con un numero più elevato di insegnanti laureati avevano funzioni cognitive migliori 60 anni dopo, soprattutto per quanto riguarda la fluidità del linguaggio. Studi precedenti hanno dimostrato che il numero di anni trascorsi a scuola è correlato alla cognizione in età avanzata, ma pochi studi hanno esaminato l’impatto della qualità dell’istruzione. Lo studio ha utilizzato i dati del Project Talent, un’indagine condotta nel 1960 tra gli studenti delle scuole superiori degli Stati Uniti, e i dati di follow-up raccolti nel Project Talent Aging Study. I ricercatori hanno esaminato le relazioni tra sei indicatori di qualità della scuola e diverse misure di prestazioni cognitive nei partecipanti quasi 60 anni dopo aver lasciato la scuola superiore. Poiché le scuole di alta qualità possono essere particolarmente vantaggiose per le persone provenienti da contesti svantaggiati, i ricercatori hanno anche esaminato se le associazioni differissero in base alla geografia, al sesso/genere, alla razza e all’etnia (l’indagine comprendeva solo dati sufficienti di intervistati bianchi e neri).

La formazione degli insegnanti è il fattore chiave

I ricercatori hanno scoperto che frequentare una scuola con un numero più elevato di insegnanti laureati è stato il fattore predittivo più consistente di una migliore cognizione in età avanzata, soprattutto per quanto riguarda la fluidità del linguaggio (ad esempio, l’individuazione di parole all’interno di una categoria). Frequentare una scuola con un numero elevato di insegnanti laureati equivaleva all’incirca alla differenza di cognizione tra un settantenne e una persona di uno o tre anni più anziana. Altri indicatori della qualità della scuola sono stati associati ad alcune, ma non a tutte, le misure delle prestazioni cognitive. Jessica Manly e Dominika Šeblová, ricercatrici presso la Columbia e autrici dello studio, affermano che molte ragioni possono spiegare perché la frequentazione di scuole con insegnanti ben preparati possa influire sulla cognizione in età avanzata. “L’istruzione fornita da insegnanti più esperti e competenti potrebbe essere più stimolante dal punto di vista intellettuale e fornire ulteriori benefici neurali o cognitivi”, afferma Šeblová, “e la frequentazione di scuole di qualità superiore potrebbe anche influenzare la traiettoria di vita, portando a un’istruzione universitaria e a maggiori guadagni, che a loro volta sono legati a una migliore cognizione in età avanzata”.

Maggiore impatto sugli studenti di colore

Sebbene le associazioni tra qualità della scuola e cognizione in tarda età fossero simili tra studenti bianchi e neri, i partecipanti di colore avevano maggiori probabilità di aver frequentato scuole di qualità inferiore. “L’equità razziale nella qualità della scuola non è mai stata raggiunta negli Stati Uniti e la segregazione razziale nelle scuole è cresciuta in modo più estremo negli ultimi decenni, quindi la questione è ancora un problema sostanziale”, affermano le autrici. Ad esempio, un’indagine del 2016 ha rilevato che le scuole statunitensi frequentate da studenti non bianchi hanno il doppio degli insegnanti senza esperienza rispetto alle scuole frequentate da studenti prevalentemente bianchi.

“Le disuguaglianze razziali nella qualità della scuola possono contribuire a creare disparità persistenti nei risultati cognitivi della tarda età per decenni a venire. Lo studio ha alcune limitazioni, tra cui il fatto che i dati sulla qualità della scuola sono stati raccolti solo nel 1960 e potrebbero non riflettere le condizioni attuali. Inoltre, non ha potuto tenere conto di tutti i fattori che potrebbero influenzare la cognizione in età avanzata, come la salute fisica, il livello socioeconomico e lo stile di vita. Tuttavia, i ricercatori ritengono che i loro risultati abbiano importanti implicazioni per il futuro della salute cognitiva degli anziani.