Cannes 2023: Michael Douglas riceverà la Palma d’Oro alla carriera

Il Festival di Cannes 2023 celebrerà anche Michael Douglas, con l’attore che riceverà la Palma d’Oro alla carriera durante la cermonia d’apertura del 16 maggio.

Qui di seguito riportiamo le parole di Michael Douglas dopo aver appreso la notizia:

Stare a Cannes è sempre una boccata d’aria. Si tratta di una piazza capace di unire grandi artisti, narratori e creativi. Dalla mia prima apparizione nel 1979, fino all’ultima del 2013, questo Festival mi ha sempre aiutato a ricordare quale fosse la magia del cinema. E tutto sta non in ciò che vedi sullo schermo, ma nell’impatto che ciò che hai fatto riesce ad avere sulle persone di tutto il mondo.

Come ulteriore tributo a Michael Douglas verrà anche mostrato il documentario realizzato in onore dell’attore, dal titolo Michael Douglas, The Prodigal Son, realizzato da Amine Mesta. Nel documentario verrà mostrato il percorso artistico di Michael Douglas, un attore capace di ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del cinema, nonostante il pesante cognome che ha portato addosso. Ricordiamo, infatti, che Michael Douglas è figlio del celebre Kirk.