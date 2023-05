Attenzione al fagiano: il cibo crudo per cani può nascondere livelli pericolosi di piombo

Se avete un cane che mangia cibo crudo a base di fagiano, fate attenzione: potreste esporlo a livelli pericolosi di piombo. Questo è quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Cambridge, che hanno analizzato campioni di cibo crudo per cani a base di fagiano e hanno scoperto che la maggior parte di essi conteneva alti livelli di piombo, che potrebbero mettere a rischio la salute dei cani se lo mangiano spesso. Il piombo è un metallo tossico che influisce negativamente sui sistemi corporei di persone e animali, anche sul sistema nervoso. Sebbene livelli elevati di piombo nella dieta siano potenzialmente dannosi per la salute degli animali, nel Regno Unito i pallini di piombo possono essere utilizzati legalmente per la caccia agli uccelli terrestri, come i fagiani. La maggior parte dei fagiani viene mangiata dalle persone, ma alcuni sono utilizzati per gli alimenti per animali domestici. I ricercatori di Cambridge hanno analizzato 90 campioni prelevati da tre prodotti alimentari per cani a base di fagiano crudo acquistati nel Regno Unito e hanno scoperto che il 77% dei campioni presentava concentrazioni di piombo superiori al livello massimo di residui (LMR) consentito per legge nei mangimi per animali. Le concentrazioni medie di piombo dei tre prodotti erano circa 245, 135 e 49 volte superiori al LMR. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Ambio. “Eravamo già a conoscenza del fatto che le concentrazioni di piombo nella carne di fagiano venduta per il consumo umano sono spesso molto più alte di quelle consentite in altre carni come il pollo, il manzo o il maiale”, ha dichiarato l’autrice principale, la professoressa Debbie Pain del Dipartimento di Zoologia di Cambridge. “Tuttavia, siamo rimasti sorpresi nel constatare che le concentrazioni di piombo nei prodotti alimentari per cani a base di fagiano crudo erano molto più elevate”. La concentrazione media di piombo nel cibo crudo per cani a base di fagiano analizzato era 34 volte superiore a quella recentemente riportata nella carne di fagiano venduta per il consumo umano. I ricercatori sostengono che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la carne di fagiano cruda viene normalmente macinata quando viene utilizzata per l’alimentazione dei cani, mentre gli uccelli interi o i petti di fagiano sono generalmente venduti per il consumo umano. La macinatura può frammentare i pallini di piombo, aumentando il numero di piccole particelle di piombo nella carne e il potenziale di assorbimento nel flusso sanguigno. I ricercatori affermano che i cani che mangiano alimenti con concentrazioni così elevate di piombo, soprattutto se vengono alimentati frequentemente o usano il fagiano come carne principale nella dieta, sono a rischio. I cuccioli sono particolarmente vulnerabili sia perché gli animali giovani tendono ad assorbire più piombo di quelli adulti, sia perché il sistema nervoso in via di sviluppo è particolarmente colpito dal piombo.

Il test del piombo

Gli scienziati hanno testato cinque prodotti alimentari per cani a base di fagiano. Tre di questi erano prodotti a base di carne cruda, uno era un prodotto essiccato a base di fagiano e pernice e uno era un prodotto trasformato in scatola a base di fagiano e oca. Sono stati valutati anche tre prodotti equivalenti a base di pollo (carne cruda, essiccata e trasformata). Oltre al cibo per cani a base di fagiano crudo, sono stati individuati livelli di piombo superiori all’LMR in alcuni campioni del prodotto a base di fagiano essiccato, anche se la concentrazione media era molto più bassa rispetto ai prodotti crudi. Nessuno dei campioni dei prodotti a base di pollo o del prodotto in scatola a base di fagiano e oca conteneva livelli inaccettabili di piombo. I ricercatori invitano alla prudenza: i proprietari di cani dovrebbero essere consapevoli del rischio di livelli elevati di piombo e verificare le etichette dei prodotti e le informazioni fornite dai produttori. Inoltre, dovrebbero monitorare i sintomi dei loro cani e consultare il veterinario in caso di sospetta intossicazione.